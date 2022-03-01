Анкара намерена поддерживать отношения с Москвой и Киевом

1 мар. 11:03

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что руководство страны продолжит поддерживать исключительно позитивные отношения и с Россией, и с Украиной.

Он отметил, что в Анкаре "с грустью и тревогой" следит за ситуацией на территории Украины.

"Поддерживаем исключительно позитивные отношения с Украиной и Россией. Наш президент четко обозначил и определил наши отношения. На данный момент мы внимательно следим за развитием событий. Турция, чье прошлое полно славы и чести, продолжает принципиально проводить свою внешнюю политику", - приводит слова Акара РИА Новости.