В ЕК ожидают рекордного падения запасов газа в Европе к концу отбора

1 мар. 11:03

Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы к концу сезона отбора упадут до рекордных 18%, заявила член Еврокомиссии Кадри Симсон. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда запасы газа в Европе опустились до 18,56%.

"Если нынешняя ситуация продлится, мы придем к 18% запасов в апреле при 30% в предыдущие годы. Поэтому важно хорошо спланировать наши запасы газа до конца зимы, но особенно для следующей зимы", - предупредила он.

Чтобы заполнить ПХГ до 90% (средний за время наблюдений уровень на начало сезона отбора), Европе потребуется 77 млрд кубометров газа, столько Россия поставляет в Европу за 6-7 месяцев. При этом текущее потребление газа в энергетике и экономике сохраняется даже летом.

Еврокомиссар сообщила, что ЕК предлагает "сформулировать целенаправленные меры" по обеспечению запасов газа.

Накануне "Газпром" указал на серьезность данного вызова. "Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались", - подчеркнули в компании. Лимиты суточной закачки газа ограничены технологическими возможностями ПХГ, а объем доступного газа на европейском рынке сильно зависит от спроса в Азии, пишет "Интерфакс".