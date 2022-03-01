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Цены на нефть Azeri Light продолжили рост

Цены на нефть Azeri Light продолжили рост

Цены на азербайджанскую нефть Azeri Light сегодня утром продолжили рост - баррель нефти на мировом рынке подорожал на 3,22% или $3,19 - до $102,3.

При этом, сегодня цены на эталонные марки нефти на мировом рынке также показали рост. Так, баррель Brent подорожал на 1,36% - до $99,45, а цена на WTI выросла на 1,08% - до $96,96 за баррель, - передает Sputnik Азербайджан.

Несмотря на то, что санкции Запада, введенные в отношении России, не коснулись энергетической сферы экономики, цены на углеводороды продолжили рост вместе с другими видами сырья.

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