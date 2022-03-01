Крым и Кубань готовы к росту турпотока из-за отмены рейсов в другие страны

1 мар. 10:44

Курорты юга России в летний сезон ждут увеличенного потока туристов на фоне закрытия авиасообщения с другими странами.

"Мы уже начали подготовку к летнему курортному сезону: благоустраиваем пляжи, приводим их в соответствие с краевым стандартом. Планируем, что турпоток в этом году составит не менее 17 млн человек и готовы принять всех желающих отдохнуть на наших курортах", - сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что в прошлом году Кубань около 16,5 млн туристов, а с начала 2022 года турпоток на краснодарские курорты вырос на 8,3%.

В Крыму уверены, что курортный сезон в этом году состоится. "Курортный сезон конечно будет. В этом можно быть абсолютно уверенным. <…> Сезон будет более интенсивным, чем в прошлом году", - заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в эфире телеканала "Крым-24".

Представители туротрасли курортов юга России считают, что серьезного повышения цен на отдых не ожидается - отельеры будут реагировать на возможное снижение покупательской способности населения.