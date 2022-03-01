Правящая партия Казахстана с новым названием обрела новый логотип

1 мар. 10:36

Исполнительный секретарь правящей казахстанской партии "Аманат", ранее – партии Нур Отан, Асхат Оралов опубликовал в своих соцсетях логотип обновленной партии.

Если раньше партия Nur Otan использовала для своего логотипа голубой и желтый цвета, то "Аманат" выбрал зеленый и белый. На логотипе также изображена карта Казахстана.

"Во-первых, "Аманат" - партия, взявшая на себя историческую ответственность за интересы государства, а наше независимое государство, страна и земля – наследие наших предков. Сохранить это доверие на благо народа, передать его будущим поколениям – самая большая ответственность партии, держащей бразды правления страной", - объяснил Оралов, передает Sputnik Казахстан.

"Аманат" – это партия, которая сохраняет народное наследие, глубокую историю, культуру и литературу, язык и традиции граждан независимого Казахстана, и одна из ее важнейших задач - сохранение этого наследия как сокровища в интересах всей страны и создание условий для его развития, - продолжил исполнительный секретарь.

"Аманат" - партия, лояльная государству, и работающая на благо общества, - добавил он.