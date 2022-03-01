ЦБ РФ продает доллары ради стабилизации рубля

1 мар. 10:30

Центральный банк России 25 февраля продал валюту в рамках интервенций на 18,8 млрд рублей, следует из данных регулятора.

Центробанк вышел на рынок с интервенциями 24 февраля, тогда объем продажи валюты составил 84,8 млрд рублей.

Накануне председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров рассказала о валютных интервенциях, осуществленных в четверг и пятницу: в первый день в объеме $1 млрд, во второй - в меньшем объеме.

В данный момент рубль резко укрепляется в ходе торгов: курс доллара падает на 5%, до 89,86 рубля, евро торгуется на уровне 100,55 рубля.