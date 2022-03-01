Водохранилища Симферополя впервые за два года заполнились водой

1 мар. 10:27

Водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, впервые за два года почти полностью заполнены водой, приток воды продолжается, рассказали власти Крыма, пишет РИА Новости.

"К началу весны ситуация с наполнением водохранилищ для водоснабжения Симферополя следующая: полностью заполнено Аянское водохранилище (около 4 млн кубометров). В Партизанском водохранилище (полный объем 34 млн кубометров) более 90% воды, периодически из-за обильных притоков производится сброс воды. Активно заполняется самое большое (36 млн кубометров) Симферопольское водохранилище, на данный момент в нем более 80% воды, наполнение близко к максимальным значениям", - рассказали в правительстве республики.

В настоящее время в Крыму продолжаются обильные осадки, они помогают заполнить водохранилища, в которых в конце лета 2020 года начался дефицит воды из-за длительного периода засухи.