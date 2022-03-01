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Водохранилища Симферополя впервые за два года заполнились водой

Водохранилища Симферополя впервые за два года заполнились водой

Водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, впервые за два года почти полностью заполнены водой, приток воды продолжается, рассказали власти Крыма, пишет РИА Новости.

"К началу весны ситуация с наполнением водохранилищ для водоснабжения Симферополя следующая: полностью заполнено Аянское водохранилище (около 4 млн кубометров). В Партизанском водохранилище (полный объем 34 млн кубометров) более 90% воды, периодически из-за обильных притоков производится сброс воды. Активно заполняется самое большое (36 млн кубометров) Симферопольское водохранилище, на данный момент в нем более 80% воды, наполнение близко к максимальным значениям", - рассказали в правительстве республики.

В настоящее время в Крыму продолжаются обильные осадки, они помогают заполнить водохранилища, в которых в конце лета 2020 года начался дефицит воды из-за длительного периода засухи.

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