Крым засыпало снегом

1 мар. 10:16

Снег прошел сегодня в центральных и северных районах Крыма, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Осадки в виде снега зарегистрированы в Симферополе, Симферопольском, Черноморском, Джанкойском и Красноперекопском районах", - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В управлении обратили внимание на то, что Ангарский перевал (проезд на южный берег) и Грушевский перевал (проезд в сторону Судака) не закрывались.

На сегодня, по сообщениям синоптиков, в Крыму действует штормовое предупреждение из-за южного циклона с дождем и снегом. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, при порывах - до 25 м/с.