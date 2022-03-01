EC оставил RT и Sputnik без аккаунтов в TikTok

1 мар. 10:12

Аккаунты "поддерживаемых правительством РФ" СМИ в социальной сети TikTok, в том числе RT и Sputnik, заблокированы на территории ЕС, - сообщил в своем Twitter репортер радиостанции NPR Бобби Эллин.

"Представитель TikTok подтвердил, что учетные записи СМИ, поддерживаемые российским правительством, включая RT и Sputnik, теперь заблокированы на всей территории ЕС", - написал репортер, передает РИА Новости.

Аккаунты RT и Sputnik уже не работают в Германии и Испании, - подтвердили корреспонденты российского агентства.