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Россия ответно закрывает воздушное пространство для Швейцарии

Россия ответно закрывает воздушное пространство для Швейцарии

Российские власти устанавливают ответные ограничения на полеты авиакомпаний из Швейцарии, такое сообщение распространила пресс-служба Росавиации.

В нем говорится, что накануне, согласно нормам международного права в ответ на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских самолетов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в РФ, было "введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии", пишет ТАСС.

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