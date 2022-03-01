Россия ответно закрывает воздушное пространство для Швейцарии

1 мар. 9:59

Российские власти устанавливают ответные ограничения на полеты авиакомпаний из Швейцарии, такое сообщение распространила пресс-служба Росавиации.

В нем говорится, что накануне, согласно нормам международного права в ответ на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских самолетов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в РФ, было "введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии", пишет ТАСС.