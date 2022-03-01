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В Германии заговорили о возможных перебоях с поставками сырья из-за Украины

В Германии заговорили о возможных перебоях с поставками сырья из-за Украины

Глава Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил о возможных серьезных перебоях с поставками сырья из-за ситуации на Украине.

"Перебои с поставками сырья и полуфабрикатов в настоящее время значительно увеличиваются после нескольких недель снижения напряженности на рынках. Война на Украине вызывает у компаний дополнительную неуверенность в отношении импорта неочищенных металлов и металлосодержащих материалов", - сообщил он, подчеркнув, что проблемы с поставками могут затронуть критически важное сырье, пишет ТАСС.

Руссвурм также добавил, что придется "ожидать дальнейшего чувствительного повышения цен". "Промышленность обеспокоена нехваткой материалов, однако мы, конечно, знаем, кто несет ответственность за ситуацию на Украине, и должны справиться с этим", - подытожил президент Союза.

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