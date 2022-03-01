В Казахстане раскрыли главную причину кризиса на Украине

1 мар. 9:43

Неисполнение Минских соглашений стало причиной военных действий на территории Украине, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Минские соглашения остались на бумаге. Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась. И сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению", - приводит слова главы государства РИА Новости.

Токаев также призвал конфликтующие стороны найти общий язык за столом переговоров, поскольку другого пути нет. "Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития", - подчеркнул он.