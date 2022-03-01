РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Казахстане раскрыли главную причину кризиса на Украине

В Казахстане раскрыли главную причину кризиса на Украине

Неисполнение Минских соглашений стало причиной военных действий на территории Украине, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Минские соглашения остались на бумаге. Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась. И сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению", - приводит слова главы государства РИА Новости.

Токаев также призвал конфликтующие стороны найти общий язык за столом переговоров, поскольку другого пути нет. "Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития", - подчеркнул он.

1775 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version