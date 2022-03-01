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"Нур Отан" стал "Аманатом"

&quot;Нур Отан&quot; стал &quot;Аманатом&quot;

Правящая партия Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") будет переименована в "Аманат" – такое решение сегодня принял внеочередной съезд партии.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поддержал это решение.

"В переводе слово "аманат" означает завет предков, наказ будущим поколениям. Аманат - глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории и культуре нашего народа. Оно олицетворяет немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности и общенационального единства, бескрайние просторы нашей родины, которые завещали нам предки", - сказал Токаев, передает ТАСС.

Также участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана исключили из политсовета объединения бывшего спикера Мажилиса (нижней палаты) парламента Нурлана Нигматулина и ввели в его состав премьер-министра Алихана Смаилова, - сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.

Участники съезда поддержали это предложение.

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