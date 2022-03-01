Кадыров рассказал, сколько чеченских военных погибло на Украине

1 мар. 9:29

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что двое уроженцев республики погибли во время спецоперации на Украине.

"И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ - минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили", - написал глава региона.

При этом Кадыров подчеркнул, что "наши ребята, вооруженные новейшей техникой, обмундированием, физически подготовленные, готовы выполнить приказ любой сложности ". "И я считаю, что нужен новый приказ, без лишних церемоний", - добавил он.