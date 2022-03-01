Глава фракции "Грузинской мечты" высказался против антироссийских санкций

1 мар. 9:28

Антироссийские санкции со стороны Тбилиси гораздо сильнее навредят самой Грузии, такое заявление сделал лидер фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"Если наша страна проведет мероприятия или назначит санкции, это в тысячу раз больше навредит нашей стране, и, принимая такое решение, нужно быть безрассудным или враждебным к своей стране", - цитирует его Sputnik Грузия.

Политик подчеркнул, что парламентское большинство полностью поддерживает политику премьера "по обеспечению мира" в Грузии.

Мдинарадзе также прокомментировал стремления радикальной оппозиции, цель которой - не поддержать Украину, а осложнить ситуацию в Грузии.