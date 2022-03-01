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Глава фракции "Грузинской мечты" высказался против антироссийских санкций

Глава фракции &quot;Грузинской мечты&quot; высказался против антироссийских санкций

Антироссийские санкции со стороны Тбилиси гораздо сильнее навредят самой Грузии, такое заявление сделал лидер фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"Если наша страна проведет мероприятия или назначит санкции, это в тысячу раз больше навредит нашей стране, и, принимая такое решение, нужно быть безрассудным или враждебным к своей стране", - цитирует его Sputnik Грузия.

Политик подчеркнул, что парламентское большинство полностью поддерживает политику премьера "по обеспечению мира" в Грузии.

Мдинарадзе также прокомментировал стремления радикальной оппозиции, цель которой - не поддержать Украину, а осложнить ситуацию в Грузии.

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