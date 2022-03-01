Большегрузы снова скопились в Верхнем Ларсе из-за непогоды

1 мар. 9:16

Дорожные службы Грузии накануне ночью приостановили движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из Российской Федерации с 23:15 мск 28 февраля до особого распоряжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".