"Омикрон" зачастую спасает от постковидного синдрома – врачи

1 мар. 8:57

Постковидный синдром у переболевших "омикроном" проявляется реже, - основные жалобы переболевших - слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением, - заявила рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"У переболевших "омикроном" постковидный синдром проявляется реже. Среди жалоб можно выделить слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышения или понижения артериального давления, нарушение пищеварения, иногда — нарушение вкуса или восприятия запахов", - поведала врач, передает РИА Новости.

В целом проявления болезни схожи с теми, что были раньше, но менее выражены, а тяжесть течения заболевания и его последствия зависят не только от штамма, но и от особенностей иммунного ответа пациента, общего состояния здоровья, своевременности и правильности лечения.

Врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела ЦНИИ эпидемиологии Павел Чухляев сообщил, что проявления постковидного синдрома обратимы, однако для восстановления может потребоваться долгое время.