Российские кинотеатры остались без фильмов Disney и Warner Bros

1 мар. 8:44

Американская компания Walt Disney Company решила внести свою лепту в антироссийские санкции и сообщила в Twitter о приостановке поставки своих фильмов в российские кинотеатры в связи с ситуацией Украине.

"Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать последующие решения в зависимости от ситуации", - отмечается в публикации, передает РИА Новости.

К ней подключилась и компания Warner Bros., которая приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России, - сообщает издание Deadline.

"В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма "Бэтмен" в России", — приводит издание слова из заявления компании.

Фильм должен был выйти в прокат в российских кинотеатрах 2 марта.