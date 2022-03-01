Транспорт Москвы станет дешевле по карте "МИР"

1 мар. 8:13

Пассажиры городского транспорта Москвы с сегодняшнего дня могут экономить при оплате поездки на общественном транспорте картой "МИР", - сообщает официальный сайт мэра и правительства российской столицы.

"Акция будет действовать с 1 марта по 30 июня в метрополитене, на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах, а также во всем наземном общественном транспорте, включая автобусы, электробусы, трамваи и маршрутные такси", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"По решению мэра Москвы в московском транспорте создается как можно больше способов оплаты проезда, благодаря чему билетная система столичного транспорта признана лучшей в мире...", - рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При оплате сначала будет списана полная стоимость поездки, но в течение 30 минут после платежа сумма кешбэка автоматически вернется на счет.