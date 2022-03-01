Китай: решение кризиса на Украине – переговоры Москвы и Киева

1 мар. 7:58

Только переговоры между Москвой и Киевом помогут окончательно решить кризис на Украине, - заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Самое главное пока - как можно скорее вернуться на трек дипломатических переговоров и политического урегулирования, способствовать деэскалации ситуации", - сказал Чжан Цзюнь, передает РИА Новости.

Китай поддерживает проведение прямых диалогов и переговоров, и международному сообществу следует создавать благоприятные условия для этого и не допускать обострения напряженности.

"Любые действия должны играть конструктивную роль, а не вести к дальнейшей эскалации", - добавил Чжан Цзюнь.