1 мар. 7:42

США разрабатывали план по блокировке "Северного потока" и "Северного потока - 2", и Вашингтон спровоцировал Киев на конфликт с Москвой, чтобы отрезать Европу от российского газа, - уверен заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.

"Американцы были нацелены на "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", по которым идет российский газ в Европу, до начала событий на Украине. Поэтому Байден вызвал катарского эмира в Вашингтон и обсудил с ним возможности Катара удовлетворить потребности Европы в поставках газа в случае необходимости", - рассказал Джаафари, передает РИА Новости.

Байден, конечно, не мог прочитать будущее и не знал, что президент Путин примет решение начать операцию на Украине. Действия США - это использование экономики для достижения политических целей, - сказал замминистра.

"На Западе понимали, что они толкают украинского президента на конфликт, чтобы взорвать ситуацию на Украине. Потому они провели саммит стран экспортеров газа в Дохе и потом вызвали катарского эмира. Все это говорит о том, что президент РФ Владимир Путин все это время был в положении защиты, а не нападения", - добавил дипломат.