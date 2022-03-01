Переданные Украине боевые самолеты будут базироваться в Польше

1 мар. 7:29

Болгария, Польша и Словакия приняли решение передать Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах, - заявила сегодня на своей официальной странице в Facebook пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи", - утверждает военная пресс-служба, передает ТАСС.

Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша - 28 самолетов МиГ-29, Словакия - 12 МиГ-29.

Ранее о том, что ЕС поставит Украине военные самолеты, сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.