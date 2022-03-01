Netflix отказался от трансляции 20 российских телеканалов

1 мар. 7:14

Стриминговый сервис Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных телеканалов, обязательное вещание которых требуется по российскому законодательству уже с 1 марта, - рассказал представитель компании.

"Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис", - сказал он, передает РБК.

В декабре 2021 года Netflix стал первым зарубежным аудиовизуальным сервисом, включенным в реестр Роскомнадзора и был обязан транслировать 20 федеральных каналов начиная с марта 2022 года, когда вступит в силу соответствующая статья российского закона "Об информации".

"Сервис будет обязан исполнить требования статьи 10.5 закона "Об информации", включая ее самые свежие дополнения, например, распространять 20 федеральных телеканалов", - сообщил ранее глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.