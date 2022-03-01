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Netflix отказался от трансляции 20 российских телеканалов

Netflix отказался от трансляции 20 российских телеканалов

Стриминговый сервис Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных телеканалов, обязательное вещание которых требуется по российскому законодательству уже с 1 марта, - рассказал представитель компании.

"Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис", - сказал он, передает РБК.

В декабре 2021 года Netflix стал первым зарубежным аудиовизуальным сервисом, включенным в реестр Роскомнадзора и был обязан транслировать 20 федеральных каналов начиная с марта 2022 года, когда вступит в силу соответствующая статья российского закона "Об информации".

"Сервис будет обязан исполнить требования статьи 10.5 закона "Об информации", включая ее самые свежие дополнения, например, распространять 20 федеральных телеканалов", - сообщил ранее глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.

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