Зеленский недоволен итогами первых переговоров с Россией

1 мар. 6:56

На переговорах с Россией не удалось достигнуть тех результатов, которые хотела бы получить Украина, - заявил в своем Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский.

"Пока у нас нет того результата, который мы бы хотели получить", - поведал он, отметив, что российская сторона на переговорах озвучила свои позиции, а Украина выдвинула встречные пункты "для завершения войны". "Некоторые сигналы российской стороны мы получили", - добавил Зеленский, передает РБК.

Напомним,первая встреча российской и украинской делегаций после начала спецоперации на Украине прошла 28 февраля в Гомельской области Беларуси недалеко от украинской границы на берегу реки Припять. Точное место не называлось из соображений безопасности.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял советник президента России Владимир Мединский, в ее состав входили заместитель министра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов. От Украины в переговорах участвовали министр обороны Алексей Резников, председатель партии "Слуга народа" Давид Арахамия, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, замглавы МИДа Николай Точицкий, первый замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров.



