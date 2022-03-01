Карты Mastercard многих российских банков прекратили работу

1 мар. 6:43

Американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе "многим российских финансовым институтам" из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении главы Mastercard Майкла Мибаха, опубликованном на сайте корпорации.

"В результате введения санкций мы заблокировали многим финансовым институтам доступ к платежной системе Mastercard", - заявил глава корпорации, отметив, что корпорация "в ближайшие дни продолжит работать с регуляторами, для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства", передает ТАСС.