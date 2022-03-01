Япония ввела санкции против первых лиц России

1 мар. 6:27

МИД Японии обнародовал детали введенных правительством санкций против России в связи с ситуацией на Украине.

Под персональные санкции японских властей попали шесть представителей руководства страны, в частности, президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Также персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева - их активы в Японии в случае выявления заморозят, передает РИА Новости.

Также экспортные санкции ввели в отношении 49 компаний и организаций, в числе которых ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации Ростех и других. Санкции коснулись и финансового сектора: под них попали Банк России, ВЭБ и Промсвязьбанк.

Токио ввел запрет и на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут способствовать росту военного потенциала России, в частности, полупроводников.