В Казахстане фиксируют единичные случаи коронавируса

1 мар. 6:14

Число новых заболеваний коронавирусом в Казахстане практически сошло на нет – за минувшие сутки зафиксировано всего 228 таких заболевших, сообщили в Минздраве страны.

Больше всего новых случаев заболевания в Алматы – 94 пациента, в Северо-Казахстанской – 21, Павлодарской области – 19 новых инфицированных, - передает Sputnik Казахстан.

В столице – Нур-Султане – всего 14 новых заболевших, в Шымкенте – лишь три, более десяти новых инфицированных в Костанайской (18), Карагандинской (14), Восточно-Казахстанской (12) и Алматинской (11) областях.

Всего в стране выявлено 1 302 550 заболевших.