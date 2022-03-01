Баку призывает Ереван полностью соблюдать взятые на себя обязательства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство нежеланием Армении соблюдать условия заявления, подписанного Ереваном и Баку в ноябре 2020 года, которое положило конец 44-дневной войне. На совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в Москве президент Алиев заявил, что Баку ожидает от Еревана полного выполнения своих обязательств по документу, пишет Caspian News.

"Ожидаем от армянской стороны полного выполнения всех положений Декларации от 9-10 ноября 2020 года относительно вывода всех вооруженных сил Армении с территории Карабаха, а также открытия коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны", - сказал Ильхам Алиев, добавив, что прогресс в этом направлении очень медленный.

Армения и Азербайджан были вовлечены в многолетний вооруженный конфликт из-за Карабахского региона Азербайджана. После распада Советского Союза в 1991 году Армения начала полномасштабную военную агрессию против Азербайджана, что стало самым продолжительным и смертоносным конфликтом в регионе Южного Кавказа. Кровавая война закончилась прекращением огня в 1994 году, когда Армения насильственно оккупировала 20 процентов международно-признанных территорий Азербайджана. Более 30 тыс. азербайджанцев были убиты, 3890 пропали без вести, миллион был изгнан с этих земель в результате жестокой политики этнической чистки, проводимой Арменией. В результате войны между Арменией и Азербайджаном в начале 1990-х годов Нахчыван оказался полностью изолирован от материковой части Азербайджана после того, как Армения закрыла энергетические, электроэнергетические и транспортные связи, включая шоссейные и железные дороги в регион и из него.

27 сентября 2020 года войска Армении, развернутые на оккупированных азербайджанских землях, обстреляли военные позиции и гражданские населенные пункты Азербайджана. В ходе контрнаступательных операций, продолжавшихся 44 дня, азербайджанские силы освободили более 300 населенных пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша, от почти 30-летней армянской оккупации. Война закончилась подписанием трехстороннего заявления Арменией, Азербайджаном и Россией 9-10 ноября 2020 года. По соглашению Армения также вернула Азербайджану оккупированные Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Документ предписывал полный вывод армянских вооруженных сил из карабахского региона и развертывание российских миротворцев в регионе. Однако власти Армении приостановили осуществление условий соглашения.

Продолжающиеся провокации в Карабахском регионе

На отдельных территориях Карабахского региона, временно контролируемых российской миротворческой миссией, до сих пор находятся группы вооруженных армянских сепаратистов и незаконных формирований армянских сил. Последние прибегали к вооруженным провокациям против азербайджанских военных, включая обстрелы армейских позиций, террористические акции и попытки проникновения на территорию. Кроме того, они провели инженерно-фортификационные работы, пытаясь возвести новые позиции, рыть окопы и создать оборонительную полосу под непосредственным прикрытием российского миротворческого контингента.

Вскоре после окончания войны в ноябре 2020 года азербайджанские войска, развернутые на освобожденных территориях страны, обнаружили группу из более чем 60 вооруженных армян, переброшенных из Армении, в основном из Ширакской области, после окончания военных действий. Они совершили три нападения на позиции Азербайджана, убив в разное время четырех военнослужащих и одного мирного жителя, после чего были задержаны азербайджанскими силами. Кроме того, 16 ноября 2021 года при попытке проникновения на территорию Азербайджана были захвачены вооруженные сторонники армянской оккупации.

В ноябре 2021 года гражданин Армении Норайр Мирзоян, который, как сообщается, участвовал во Второй карабахской войне, бросил противопехотную осколочную гранату РГД-5 в азербайджанских солдат, дислоцированных рядом с российскими миротворцами вдоль Лачинского коридора недалеко от города Шуша. По меньшей мере трое азербайджанских военнослужащих получили ранения в результате теракта.

С начала февраля 2022 года незаконные армянские вооруженные формирования на азербайджанских территориях, временно контролируемых российскими миротворцами, не менее пяти раз наносили удары по позициям азербайджанской армии. При обстреле позиций в Тертерском районе 6 февраля серьезно пострадал жилой дом. Сообщается, что в момент инцидента преступники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Зангезурский коридор

Правительство Азербайджана рассматривает реализацию Зангезурского коридора, мультимодального транспортного маршрута, соединяющего материковую часть Азербайджана с его юго-западным эксклавом Нахичевань через территорию Армении, в качестве жизненно важного этапа разблокирования региональных коммуникаций в соответствии с трехсторонним соглашением. Власти страны убеждены в том, что этот коридор может способствовать укреплению мира и сотрудничества и созданию новых возможностей для народов региона.

Армения долгое время отказывалась от строительства Зангезурского коридора. В прошлом году власти страны, в том числе премьер-министр Никол Пашинян, отклонили проект, заявив, что он может поставить под угрозу суверенитет Армении над транспортным маршрутом. Однако в декабре 2021 года президент Алиев заявил, что Баку и Ереван пришли к консенсусу по строительству транспортных коммуникаций через территорию Армении, что возобновит прямое сообщение между Нахчываном и материковой частью Азербайджана.

Власти Армении также подтвердили планы строительства участка Зангезурского коридора на территории страны, но при этом никаких практических шагов пока предпринято не было. По словам вице-премьера Армении Мгера Григоряна, для строительства 45-километрового участка железной дороги потребуется 200 миллионов долларов и три года. Однако дата начала строительства проекта остается неизвестной.