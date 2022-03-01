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Баку призывает Ереван полностью соблюдать взятые на себя обязательства

Caspian News
Баку призывает Ереван полностью соблюдать взятые на себя обязательства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство нежеланием Армении соблюдать условия заявления, подписанного Ереваном и Баку в ноябре 2020 года, которое положило конец 44-дневной войне. На совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в Москве президент Алиев заявил, что Баку ожидает от Еревана полного выполнения своих обязательств по документу, пишет Caspian News.

"Ожидаем от армянской стороны полного выполнения всех положений Декларации от 9-10 ноября 2020 года относительно вывода всех вооруженных сил Армении с территории Карабаха, а также открытия коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны", - сказал Ильхам Алиев, добавив, что прогресс в этом направлении очень медленный.

Армения и Азербайджан были вовлечены в многолетний вооруженный конфликт из-за Карабахского региона Азербайджана. После распада Советского Союза в 1991 году Армения начала полномасштабную военную агрессию против Азербайджана, что стало самым продолжительным и смертоносным конфликтом в регионе Южного Кавказа. Кровавая война закончилась прекращением огня в 1994 году, когда Армения насильственно оккупировала 20 процентов международно-признанных территорий Азербайджана. Более 30 тыс. азербайджанцев были убиты, 3890 пропали без вести, миллион был изгнан с этих земель в результате жестокой политики этнической чистки, проводимой Арменией. В результате войны между Арменией и Азербайджаном в начале 1990-х годов Нахчыван оказался полностью изолирован от материковой части Азербайджана после того, как Армения закрыла энергетические, электроэнергетические и транспортные связи, включая шоссейные и железные дороги в регион и из него.

27 сентября 2020 года войска Армении, развернутые на оккупированных азербайджанских землях, обстреляли военные позиции и гражданские населенные пункты Азербайджана. В ходе контрнаступательных операций, продолжавшихся 44 дня, азербайджанские силы освободили более 300 населенных пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша, от почти 30-летней армянской оккупации. Война закончилась подписанием трехстороннего заявления Арменией, Азербайджаном и Россией 9-10 ноября 2020 года. По соглашению Армения также вернула Азербайджану оккупированные Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Документ предписывал полный вывод армянских вооруженных сил из карабахского региона и развертывание российских миротворцев в регионе. Однако власти Армении приостановили осуществление условий соглашения.

Продолжающиеся провокации в Карабахском регионе

На отдельных территориях Карабахского региона, временно контролируемых российской миротворческой миссией, до сих пор находятся группы вооруженных армянских сепаратистов и незаконных формирований армянских сил. Последние прибегали к вооруженным провокациям против азербайджанских военных, включая обстрелы армейских позиций, террористические акции и попытки проникновения на территорию. Кроме того, они провели инженерно-фортификационные работы, пытаясь возвести новые позиции, рыть окопы и создать оборонительную полосу под непосредственным прикрытием российского миротворческого контингента.

Вскоре после окончания войны в ноябре 2020 года азербайджанские войска, развернутые на освобожденных территориях страны, обнаружили группу из более чем 60 вооруженных армян, переброшенных из Армении, в основном из Ширакской области, после окончания военных действий. Они совершили три нападения на позиции Азербайджана, убив в разное время четырех военнослужащих и одного мирного жителя, после чего были задержаны азербайджанскими силами. Кроме того, 16 ноября 2021 года при попытке проникновения на территорию Азербайджана были захвачены вооруженные сторонники армянской оккупации.

В ноябре 2021 года гражданин Армении Норайр Мирзоян, который, как сообщается, участвовал во Второй карабахской войне, бросил противопехотную осколочную гранату РГД-5 в азербайджанских солдат, дислоцированных рядом с российскими миротворцами вдоль Лачинского коридора недалеко от города Шуша. По меньшей мере трое азербайджанских военнослужащих получили ранения в результате теракта.

С начала февраля 2022 года незаконные армянские вооруженные формирования на азербайджанских территориях, временно контролируемых российскими миротворцами, не менее пяти раз наносили удары по позициям азербайджанской армии. При обстреле позиций в Тертерском районе 6 февраля серьезно пострадал жилой дом. Сообщается, что в момент инцидента преступники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Зангезурский коридор

Правительство Азербайджана рассматривает реализацию Зангезурского коридора, мультимодального транспортного маршрута, соединяющего материковую часть Азербайджана с его юго-западным эксклавом Нахичевань через территорию Армении, в качестве жизненно важного этапа разблокирования региональных коммуникаций в соответствии с трехсторонним соглашением. Власти страны убеждены в том, что этот коридор может способствовать укреплению мира и сотрудничества и созданию новых возможностей для народов региона.

Армения долгое время отказывалась от строительства Зангезурского коридора. В прошлом году власти страны, в том числе премьер-министр Никол Пашинян, отклонили проект, заявив, что он может поставить под угрозу суверенитет Армении над транспортным маршрутом. Однако в декабре 2021 года президент Алиев заявил, что Баку и Ереван пришли к консенсусу по строительству транспортных коммуникаций через территорию Армении, что возобновит прямое сообщение между Нахчываном и материковой частью Азербайджана.

Власти Армении также подтвердили планы строительства участка Зангезурского коридора на территории страны, но при этом никаких практических шагов пока предпринято не было. По словам вице-премьера Армении Мгера Григоряна, для строительства 45-километрового участка железной дороги потребуется 200 миллионов долларов и три года. Однако дата начала строительства проекта остается неизвестной.

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