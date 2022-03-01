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Кубань признана лучшей территорией сельского туризма

Кубань признана лучшей территорией сельского туризма

Краснодарский край признан лучшей территорией сельского туризма, он стал лауреатом Всероссийской туристической премии Russia Travel Awards, информирует пресс-служба краевой администрации.

Всего в конкурсе участвовали 32 региона страны. Кубань была презентована в трех номинациях. "В "Территории сельского туризма" регион признан лучшим, в отрасли "Территория санаторного и оздоровительного туризма" Кубань заняла второе место и третье - в "Территории мастеров гостеприимства".

Кроме того, региону вручен специальный приз от молодежного жюри в номинации "Территория санаторного и оздоровительного туризма".

Уточняется, что на заключительном этапе в 15 номинациях программы представляли 28 регионов.

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