В Северной Осетии заработают временные пункты размещения жителей ЛНР и ДНР

1 мар. 1:29

Власти Северной Осетии подготовили 14 временных пунктов размещения для жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава ГУ МЧС по республике Александр Хоружий.

"Подготовлено 14 пунктов размещения временного, все они проверены", - сказал он в ходе аппаратного совещания.

По словам главы региона Сергея Меняйло, до начала приема первых жителей ЛНР и ДНР – до 10 марта – будет проработан вопрос финансового обеспечения по части выплат, а также по вопросам питания и медицинского обеспечения. Также в приеме и размещении жителей будут работать волонтеры.