Трубы апокалипсиса: ООН предупреждает о климатических катастрофах

В последние два года мир столкнулся с бесчисленными засухами, лесными пожарами и наводнениями, но в последнем отчете ООН по климату предупредили, что если не принять меры, последствия будут еще хуже, пишет турецкая "Сабах".

В новом отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), опубликованном 28 февраля, говорится, что климатические изменения, вероятно, приведут к тому, что в следующие 18 лет наша жизнь станет более больной, голодной, бедной, мрачной и гораздо более опасной, а риски неизбежно возрастут. Если в результате вызванного деятельностью человека глобального потепления, наша планета нагреется больше, чем на несколько десятых градуса, то в ближайшие десятилетия она будет деградировать по 127 направлениям, причем некоторые изменения будут "потенциально необратимыми".

"Совокупность научных данных недвусмысленна: изменение климата ставит под угрозу благополучие человека и здоровье планеты", - говорится докладе. В результате отсрочки в реализации мер по сокращению выбросов углерода и ожидание адаптации к последствиям потепления возможность для обеспечения достойного и экологически устойчивого будущего будет упущена.

При потеплении всего на несколько десятых градуса, к 2100 году население будет испытывать в четыре раза больше климатических экстремальных явлений, чем сейчас. Но если температура повысится почти на 2°C, ученые предупредили, что наводнения, шторма и засухи будут происходить в пять раз чаще.

Уже по меньшей мере 3,3 млрд человек "крайне уязвимы к изменениям климата" и в 15 раз чаще умирают от экстремальных погодных условий. И безусловно, хуже всего приходится бедным слоям населения. Из-за глобального потепления каждый год все больше людей будут умирать от аномальной жары, болезней, экстремальных погодных условий, загрязнения воздуха и голода. По словам ученых, число жертв зависит от того, сколько парниковых газов выбрасывается в воздух при сжигании угля, нефти и природного газа, и от того, как мир приспосабливается к глобальному потеплению. "Климатические изменения убивают людей. Но будущее зависит от нас, а не от климата", - говорит одна из соавторов доклада Хелен Адамс из Королевского колледжа Лондона.

С потеплением на каждую десятую градуса гораздо больше людей умирает от теплового удара, проблем с сердцем и легкими от жары и загрязнения воздуха, инфекционных заболеваний и голода, отмечают авторы. В отчете перечислены растущие опасности для людей, растений, животных, экосистем и экономики, при этом счет людей идет на миллионы и миллиарды, а потенциальный ущерб исчисляется триллионами долларов. Некоторые места становятся непригодными для жизни, сокращается количество видов, исчезают коралловые рифы, льды тают, уровень кислотности океанских вод повышается, а концентрация в них кислорода падает.

Некоторые из этих рисков все еще можно предотвратить или уменьшить. "Отчет МГЭИК представляет собой атлас человеческих страданий, обвинительный акт, свидетельствующий о провале руководства в вопросах климата. Факт за фактом этот доклад рисует картину тех страданий, которые приносит людям и планете изменение климата", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Группа из более чем 200 климатологов мира выпускает серию таких масштабных отчетов каждые пять-семь лет, причем этот, второй из серии, посвящен тому, как изменения климата влияют на людей и планету. В августе прошлого года группа экспертов опубликовала отчет о последних достижениях климатологии и прогнозах, который был охарактеризован ООН как "красный код для человечества".

"Существуют реальные экзистенциальные угрозы", - заявила Associated Press сопредседатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Дебра Робертс из Южной Африки. С тех пор как в 2014 году в МГЭИК произвели предыдущую оценку климата, "риски усугубляются быстрее, чем мы предполагали", - сказал директор Международного климатического центра Красного Креста и Красного Полумесяца Маартен ван Алст, упоминая о наводнениях, засухах и штормах. "Даже малейшее потепление имеет значение. Чем дольше вы ждете, тем хуже будут последствия", - сказал сопредседатель МГЭИК Ганс-Отто Пертнер из Германии.

В докладе говорится, что к 2050 году миллиард человек столкнутся с риском затопления прибрежных районов из-за повышения уровня моря. Все больше людей будут вынуждены покинуть свои дома из-за стихийных бедствий, особенно наводнений, повышения уровня моря и тропических циклонов.

Если потеплеет более, чем на несколько десятых градуса, это может привести к тому, что некоторые районы станут непригодными для жизни, в том числе некоторые небольшие острова, говорит член МГЭИК Адель Томас из Багамского университета и Climate Analytics. В некоторых местах люди не смогут работать на открытом воздухе из-за жары, что станет проблемой для выращивания сельскохозяйственных культур, говорит соавтор отчета Рэйчел Безнер Керр из Корнельского университета.

О некоторых из этих опасностей предупреждали годами, даже десятилетиями, теперь же они становятся реальностью.

36-страничное резюме, составленное из более чем 1000 страниц анализа, было написано климатологами, а затем построчно отредактировано правительствами и учеными, этот окончательный вариант был принят на основе консенсуса в субботу после двухнедельного совещания группы. Авторы исследования говорят, что наибольший вред людям и экосистемам возможен в большей части Африки, части Центральной и Южной Америки и Южной Азии.

В отчете был сделан новый акцент на последствиях изменения климата для психического здоровья как пострадавших от экстремальных погодных условий, так и людей, беспокоящихся о своем будущем, особенно молодежи.

Если мир потеплеет еще на 0,9 C, количество земель, выжженных лесными пожарами во всем мире, увеличится на 35%. Уже два вида - рифовая мозаичнохвостая крыса из Австралии и золотая жаба из Центральной Америке - вымерли вследствие изменений климата. Но с каждым небольшим потеплением таких случаев будет гораздо больше, сказал Ганс-Отто Пертнер.

Одно из самых больших изменений в отчете по сравнению с предыдущими версиями подчеркивает, насколько важен ключевой порог температуры, и как его превышение, даже незначительное, может привести к необратимому ущербу.

В соответствии с Парижским соглашением 2015 года страны-участницы обязались ограничить глобальное потепление до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. В 2018 году вышел специальный доклад МГЭИК о последствиях глобального потепления. Поскольку потепление уже достигло значения примерно на 1,1 °С выше доиндустриальных, а уровень выбросов все еще растет, а не падает, подавляющее большинство будущих сценариев показывают, что к 2030-м годам потепление значительно превысит 1,5 °C. Поэтому некоторые чиновники начали рассчитывать на то, что они преодолеют этот порог, но через десятилетие или около того смогут вернуться к прошлым значениям с помощью дорогостоящих технологий по улавливанию углерода из воздуха или каким-либо другим способом.

В отчете говорится, что в случае этого превышения "многие человеческие и природные системы столкнутся с дополнительными серьезными рисками… некоторые из них будут необратимыми". Необходимо прикладывать больше усилий по адаптации к потеплению, а богатым странам необходимо оказывать больше помощи более бедным странам, чтобы они могли приспособиться к изменениям климата. Но адаптация имеет свои пределы, и иногда меры, направленные на уменьшение вреда в одном месте, усугубляют ситуацию в другом месте.

Климатолог Кэтрин Хейхо из The Nature Conservancy, которая не участвовала в подготовке последнего отчета, считает, что необходимы реалистический взгляд на вещи, действия и надежда. "Все это действительно плохо, и есть большая вероятность, что будет еще хуже, - сказала Хейхо. - Но если мы сделаем все возможное, это будет иметь значение. Наши действия изменят ситуацию… Вот что такое надежда".