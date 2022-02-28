Белый дом не считает нужным повышать уровень готовности ядерных сил

28 фев. 23:53

Вашингтон не намерен повышать уровень готовности ядерных сил, об этом, как сообщают западные СМИ, заявили в Белом доме.

"США не видят "причин для изменения" уровней готовности ядерных сил в настоящее время", - цитирует сообщение "Рейтер" РИА Новости.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства в связи с "агрессивными высказываниями" "высших должностных лиц ведущих стран НАТО".