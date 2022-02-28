РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Белый дом не считает нужным повышать уровень готовности ядерных сил

Белый дом не считает нужным повышать уровень готовности ядерных сил

Вашингтон не намерен повышать уровень готовности ядерных сил, об этом, как сообщают западные СМИ, заявили в Белом доме.

"США не видят "причин для изменения" уровней готовности ядерных сил в настоящее время", - цитирует сообщение "Рейтер" РИА Новости.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства в связи с "агрессивными высказываниями" "высших должностных лиц ведущих стран НАТО".

700 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version