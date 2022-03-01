Группа "Руки Вверх!" приедет на "ЖАРУ" в Баку

1 мар. 5:32

Российская музыкальная поп-группы "Руки Вверх!" с бессменным солистом Сергеем Жуковым выступит в Баку летом в рамках Международного музыкального фестиваля "ЖАРА".

"26 июля на сцену нашего фестиваля с сольной программой выйдет одна из главных икон 90-х и нулевых - Сергей Жуков", - следует из сообщения на официальной странице фестиваля.

Музыкальный фестиваль "ЖАРА" пройдет в этом году в шестой раз. На территории Sea Breeze в Баку с 25 по 29 июля выступят Баста, Дима Билан, Jony (Джахид Гусейнли), заслуженный артист Украины Дмитрий Монатик (Monatik), группа Artik & Asti и другие артисты.