В Сочи появится всероссийская тренировочная база регби

1 мар. 4:27

Федерация регби России планирует построить в Сочи тренировочную базу.

"По поручению помощника президента РФ Игоря Левитина Федерация регби России планирует построить в нашем городе современную тренировочную базу со своим стадионом и полями, которые смогут посещать и сочинцы", - сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

Он отметил, что Сочи идеально подходит для регби - на курорте почти круглый год можно заниматься на открытом воздухе.

Проект обсуждался на совещании с директором федерального центра "Юг Спорт" Михаилом Дремовым.

Территория для современной тренировочной базы пока не выбрана.