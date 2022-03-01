Выставка, посвященная подвигам советских солдат, откроется в Москве

1 мар. 3:24

В Музее Победы состоится открытие выставки "Солдаты", на которой представят экспонаты, связанные с подвигами солдат Красной армии, сообщает пресс-служба музея.

"1 марта в Музее Победы откроется новая выставка "Солдаты", посвященная главным героям войны - защитникам родной земли. Экспонаты выставки расскажут о подвигах бойцов и командиров Красной армии. Экспозиция подготовлена московской школой 654 имени Фридмана в рамках программы "Школьный Музей Победы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что посетители увидят фронтовую шинель шофера "Дороги жизни" Александра Мудрецова, гармошку ветерана Ивана Булычева, портрет генерала танковых войск, Героя Советского Союза Владимира Кашубы и другие предметы. Выставка продлится до 13 марта.