РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

НАТО заявило о первом в истории развертывании сил реагирования для коллективной обороны

НАТО заявило о первом в истории развертывании сил реагирования для коллективной обороны

НАТО впервые в контексте коллективной обороны разворачивает элементы сил реагирования, такое заявление распространил его Военный комитет по итогам экстренного заседания в Брюсселе.

"Оборонные планы НАТО были активизированы, в результате чего впервые в контексте коллективной обороны были развернуты элементы Сил реагирования НАТО", - цитирует его РИА Новости.

Председатель комитета адмирал Роб Бауэр пояснил, что соответствующее решение было принято оперативно.

Подготовку он оценил как своевременную, реакцию НАТО - как быструю.

Адмирал подчеркнул, что теперь "оборонительный щит" готов к защите всех союзников и самого альянса.

1350 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version