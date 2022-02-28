Нефть подскочила: трейдеры боятся сбоев в энергетической отрасли России

Цены на нефть подскочили рано утром в понедельник после того, как США и их западные союзники ввели санкции против конкретных российских банков. Это вызвало опасения, что поставки энергоресурсов будут косвенно затронуты.

Как отмечает CNBC, нефть марки Brent выросла на целых 7% до 105 долларов за баррель. Фьючерсы на сырую нефть West Texas Intermediate также выросли на 7% и составили выше 98 долларов за баррель. Позднее цены немного снизились. WTI подорожала на 5,03% до $96,20 за баррель, а Brent прибавила 4,78% до $102,61 за баррель.

Оба контракта превысили 100 долларов в минувший четверг впервые с 2014 года. Тем не менее первоначальный резкий рост цен был несколько недолгим, поскольку WTI и Brent опускались на протяжении всей сессии четверга и в пятницу после того, как первый пакет санкций Белого дома не был направлен на российскую энергетическую систему. В тот момент трейдеры думали, что рынок вышел из-под контроля с точки зрения серьезного перебоя в поставках, но в выходные произошла "заметная эскалация по всем направлениям", что, по словам Боба МакНалли, президента Rapidan Energy Group, вернуло надбавку за риск в цены.

МакНалли указал на решение об исключении некоторых российских банков из глобальной межбанковской системы обмена сообщениями SWIFT, а также на введение мер в отношении Центрального банка России, которые не позволяют ему размещать свои резервы, и на решение президента России Владимира Путина о приведении своих сил ядерного сдерживания в особый режим боевого дежурства. "Мы могли бы дойти до 110 или 115 долларов за баррель, прежде чем рынок восстановится", - сказал он.

Новые меры объявлены

В субботу США, европейские союзники и Канада заявили, что отключат некоторые российские банки от SWIFT. "Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе", - решили лидеры мировых держав.

Россия является ключевым поставщиком нефти и газа, особенно в Европу. Хотя последний раунд санкций не направлен непосредственно на энергетику, эксперты говорят, что они будут иметь значительные последствия. "Различные банковские санкции сильно затрудняют продажу российской нефти сейчас", - сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital. "Большинство банков не будут предоставлять базовое финансирование из-за риска нарушения санкций".

Может ли Россия принять решение ответить на действия США и их союзников, превратив энергию в оружие и напрямую перекрыв краны? "Мы думаем, что ряд западных фирм может решить, что продолжать вести бизнес с Россией не стоит, учитывая неопределенность в отношении правоприменения и траектории будущих принудительных действий", - говорится в сообщении РБК для клиентов.

Совещание ОПЕК

ОПЕК и ее союзники по добыче нефти, в том числе Россия, должны встретиться на этой неделе, чтобы определить производственную политику картеля на апрель. Нефтяной альянс увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в день каждый месяц, поскольку он отменяет историческое сокращение добычи почти на 10 миллионов баррелей в день, введенное в апреле 2020 года, когда началась пандемия. Картель, а также мировые производители, включая США, контролировали поставки нефти по мере восстановления спроса. Цены на нефть неуклонно растут, а специальная военная операция России стала катализатором, поднявшим нефть выше 100 долларов.

Потребители ощущают последствия в виде более высоких цен на заправках. По данным AAA, в воскресенье средняя цена за галлон бензина по стране составляла 3,60 доллара за галлон. "Хотя санкции все еще разрабатываются, чтобы избежать скачков цен на энергоносители, мы считаем, что эта агрессивная, но не максималистская позиция может быть неустойчивой, поскольку сбои в поставках нефти и газа кажутся все более неизбежными", - пишет Evercore ISI в записке для клиентов.