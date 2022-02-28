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Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей

Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выполнила положения Конвенции Монтре.

"Мы выполняли все, что говорится в Монтре, и будем выполнять это впредь", - сказал Чавушоглу, передает РИА Новости.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы.

Российская сторона запрашивала Москву о намерениях внедрить положения Конвенции Монтре.

"До сегодняшнего дня русские спрашивали, внедрим ли мы Монтре, если потребуется. Мы предупреждали их, что будем строго следовать договоренности", - цитирует Чавушоглу турецкое информационное агентство Anadolu.

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