Названа точная дата выборов президента Армении

28 фев. 22:48

Национальное собрание Армении обсудит избрание президента на заседании, которое пройдет 2 марта. Такое сообщение опубликовано на сайте Национального Собрания.

Вопрос планируется рассмотреть на первом основном заседании.

Напомним, экс-президент Армен Саркисян подал в отставку 23 января, с 1 февраля врио президента выступает спикер парламента Ален Симонян.

Единственный кандидат на пост президента - министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян, его выдвинула правящая партия "Гражданский договор".

Оппозиция же решила не выдвигать своего кандидата и в целом собирается бойкотировать выборы президента.