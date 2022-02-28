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Shell прекращает участие в "Северном потоке-2"

Shell прекращает участие в &quot;Северном потоке-2&quot;

Англо-нидерландская Shell выходит из проекта "Северный поток-2", такое решение принял совет директоров компании. Соответствующее сообщение распространила ее пресс-служба.

"Shell также намерена прекратить участие в проекте "Северный поток -2", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, компания выходит из совместных предприятий с "Газпромом" и связанными предприятиями, включая долю в 27,5% в заводе по производству СПГ "Сахалин-2", половину в "Салым Петролеум", а также СП на Гыдане.

Причина - военная спецоперации России на Украине.

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