Евросоюз ввел санкции против Пескова и еще двух десятков россиян

28 фев. 22:08

Евросоюз принял решение расширить санкционный список по России. Санкции наложены еще на 26 чиновников, бизнесменов, представителей СМИ.

Это представители руководства РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минстроя Ирек Файзулин, глава Минтранса Виталий Савельев, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Под санкциями оказались глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Транснефти" Николай Токарев, бизнесмены Алишер Усманов, Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Пономаренко, Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков.

В черный список внесены также журналисты Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева, Модест Колеров, Роман Бабаян, Захар Прилепин, Антон Красовский, Аркадий Мамонтов, виолончелист Сергей Ролдугин.

Из военного командования ограничения распространятся на первого замкомандующего Черноморским флотом Сергея Пинчука, замкомандующих ЮВО Алексея Авдеева и Рустама Мурадова, командующего 8-й общевойсковой армией ЮВО Андрея Сычевого.

Кроме того, в санкционный список попал одна компания - "Согаз".