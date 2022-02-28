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В целях безопасности Таджикистан приостановил полеты на Юг России

В целях безопасности Таджикистан приостановил полеты на Юг России

Таджикистан в связи с ситуацией на Украине приостановил полеты в некоторые города Юга России, - сообщили в Агентстве гражданской авиации при правительстве страны.

"Решением Росавиации работа 12 аэропортов вблизи границы с Украиной временно приостановлена. Из Таджикистана из этих аэропортов в три осуществлялись регулярные рейсы. Это - Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж", - цитирует собеседника РИА Новости.

Рейсы, запланированные в Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж, возможно, будут осуществятся в другие близлежащие к ним аэропорты РФ: ограничения продлятся до 2 марта, они приняты для обеспечения безопасности полетов и пассажиров, - добавили в Агентстве гражданской авиации Таджикистана.

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