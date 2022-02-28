Египет и Турция не закрываются для российских туристов

28 фев. 22:13

Власти Египта и Турции в настоящее время не планируют вводить ограничения на въезд российских туристов, сообщает пресс-служба Ростуризма.

"Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела телефонные разговоры с министром культуры и туризма Турции Мехметом Эрсоем и с министром по туризму и древностям Арабской Республики Египет Халедом Эленани по актуальной туристической повестке и попросила своих коллег о содействии, чтобы не допустить проблем с транзитными рейсами через Египет и Турцию для российских туристов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Министры заверили, что у Египта и Турции нет планов по ограничению въезда российских туристов. Более того - Эрсой и Эленани заверили российскую сторону, что окажут все необходимое содействие в решении вопросов, связанных с российскими туристами, в том числе в части поддержки при организации транзитных вывозных рейсов.