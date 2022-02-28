Глава СПЧ предложил заблокировать Facebook

28 фев. 21:29

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает возможной блокировку соцсети Facebook хотя бы на время спецоперации РФ на Украине.

По его словам, некоторые цифровые платформы, и прежде всего Facebook, пристрастны: они блокируют аккаунты публичных лиц, рассказывающие о "преступлениях украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы" - и в то же время в ленте соцсети всплывает множество платных, "продвигаемых" публикаций от сообществ, с шокирующим контентом и агрессивными призывами, причем часть этого контента недостоверна.

"Таких публикаций насчитывается уже свыше полутора миллиона, и если администрация Facebook не хочет по требованию российских властей пресекать их распространение, значит, нужно ставить вопрос о блокировке этой сети в России по крайней мере на период проведения специальной операции. Это не вопрос свободы слова - это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации", - цитирует главу СПЧ ТАСС.