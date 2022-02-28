РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Две трети россиян поддержали спецоперацию на Украине

Две трети россиян поддержали спецоперацию на Украине

Решение о спецоперации по демилитаризации Украины скорее поддерживают 68% россиян, скорее против 22% жителей страны, - показало исследование ВЦИОМ.

Респондентам был задан лишь один вопрос: поддерживаете вы или не поддерживаете решение провести специальную военную операцию России на Украине. 68% россиян ответили, что скорее поддерживают, 22% скорее не поддерживают, 10% затруднились с ответом, - передает РИА Новости.

Опрос был проведен 25 и 27 февраля, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

1430 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version