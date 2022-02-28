Эрдоган: Турция готова закрыть проливы ради снижения эскалации на Украине

28 фев. 21:12

Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре в отношении движения судов в проливах, - сообщил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы полны решимости использовать полномочия, данные нашей стране Конвенцией Монтре в отношении движения судов в проливах, чтобы таким образом предотвратить эскалацию кризиса", - сказал Эрдоган, выступая с обращением к народу после заседания кабмина, передает РИА Новости.

Конвенцию Монтре, которая сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, приняли в 1936 году. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у РФ будет право на возвращение своего флота на базу.