Российские сборные и клубы исключили из всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

28 фев. 21:00

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

"Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими на Украине и сплочён вокруг общего горя. Футбольные функционеры надеются, что ситуация на Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми", - говорится в совместном заявлении футбольных организаций.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Утром 24 февраля российский лидер сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.