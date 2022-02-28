МИД заявил решительный протест американскому послу в России

28 фев. 20:52

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с послом США в Москве Джоном Салливаном. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

"Послу заявлен решительный протест в связи с акциями враждебно настроенных элементов у дипломатических представительств России в США и бездействием в ряде случаев американских правоохранительных органов, ответственных за безопасность иностранных дипмиссий", - говорится в нем.

Кроме того, в беседе с Салливаном было передано требование срочно реализовать исчерпывающие меры по обеспечению неприкосновенности загранучреждений РФ, защиты жизни и здоровья их работников и их семей, согласно международным обязательствам Америки.

Кроме того, Рябков и Салливан коснулись ряда других вопросов двусторонней повестки, включая военно-политическую сферу.