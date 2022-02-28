Кубань оставила до лета коронавирусные ограничения

28 фев. 20:48

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 30 мая – такое решение принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает в понедельник пресс-служба краевой администрации.

"Согласно документу, в крае сохраняются все действующие ограничения. Так, посещение ряда мероприятий и объектов жителями, достигшими 18 лет, допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, справки о медицинском отводе от вакцинации", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Работа учреждений и проведение любых мероприятий, не ограниченных постановлением, возможны только при строгом соблюдении всех действующих требований Роспотребнадзора, - добавили в пресс-службе.