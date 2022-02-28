Часть жителей Грузии оставили без российских телеканалов

28 фев. 20:34

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в Грузии Silknet временно отключила некоторые российские телеканалы в знак "солидарности с Украиной из-за военной операции России", - сообщили в информационной службе Silknet.

У клиентов Silknet все российские каналы остались в сетке, но при включении части из них на экране появляется надпись "გათიშულია" (отключено). Это касается телеканалов НТВ Мир, Первый канал Всемирная сеть, РТР планета. Без проблем можно смотреть ТВЦ, СТС, ТНТ, РЕН ТВ, - передает Sputnik Грузия.

Национальная комиссия по коммуникациям Грузии не запрещала вещание российских каналов на территории страны, это было решением самой компании Silknet.

В то же время грузинская оппозиция требует от властей Грузии отключить вещание российских телеканалов на территории страны и заблокировать российские интернет-сайты.